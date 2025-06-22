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Медведев проиграл шестой финал подряд

Даниил Медведев не смог взять титул на турнире ATP 500 в Галле.

В финале он уступил Александру Бублику 3:6, 6:7(4).

Для россиянина это уже шестое подряд поражение в финалах. Серия началась после его титула в Риме.

Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open-2023, Яннику Синнеру в финалах Пекина-2023, Вены-2023 и Australian Open-2024 и Карлосу Алькарасу в финале Индиан-Уэллс-2024.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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