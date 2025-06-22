Ральф Рангник: «Потратить 30-50 млн евро на игрока 28-30 лет – все равно что сделать ставку или сыграть в казино. Будь я владельцем или директором клуба, вкладывался бы только в молодежь»

Ральф Рангник объяснил, почему не видит смысла в подписании возрастных игроков.

– «Барселона» и «ПСЖ» – две самые молодые команды в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. О чем это вам говорит?

– Будь я владельцем или спортивным директором клуба, я бы подписывал контракты и вкладывался только в молодых футболистов. Потому что только это имеет смысл, как ни крути. Есть ли смысл тратить 30, 40, 50 миллионов [евро] на подписание игрока, которому 28 или 30 лет? На самом деле нет.

Давайте посчитаем. Я предлагаю контракт на 5 лет игроку, которому 28-30 лет. Вы тратите на трансфер 50 миллионов, дополнительно в среднем 15 миллионов евро в год, умноженные на пять (вероятно, имеется в виду зарплата игрока – Спортс’‘). Это 65 [млн евро] плюс 50 на трансфер – итого 115 миллионов плюс агентские выплаты. Вся операция обойдется примерно в 130 миллионов.

Зачем это нужно? Вы не вернете эти деньги. Кроме того, если вам не повезет, игрок может быть бесполезен в последние 1-2 года [контракта].

Это все равно что сделать ставку или пойти в казино. Поставить 130 миллионов на красное или белое. Я знаю, что немного преувеличиваю, но вы меня поняли, – сказал главный тренер сборной Австрии .