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Погба и «Монако» подпишут контракт на два года. Поль пошел на большие финансовые уступки (Le Parisien)

Поль Погба близок к завершению трансфера в «Монако».

По данным Le Parisien, 32-летний чемпион мира в статусе свободного агента пополнит состав «Монако» и подпишет контракт на два года.

Утверждается, что бывший полузащитник «Ювентуса», которого также желал подписать саудовский «Аль-Иттихад», пошел на большие финансовые уступки, чтобы осуществить переход в клуб из княжества.

Напомним, Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le Parisien
logoПоль Погба
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
logoМонако
logoАль-Иттихад Джидда
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
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