Погба и «Монако» подпишут контракт на два года. Поль пошел на большие финансовые уступки (Le Parisien)

Поль Погба близок к завершению трансфера в «Монако».

По данным Le Parisien, 32-летний чемпион мира в статусе свободного агента пополнит состав «Монако » и подпишет контракт на два года.

Утверждается, что бывший полузащитник «Ювентуса », которого также желал подписать саудовский «Аль-Иттихад », пошел на большие финансовые уступки, чтобы осуществить переход в клуб из княжества.

Напомним, Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.