Погба и «Монако» подпишут контракт на два года. Поль пошел на большие финансовые уступки (Le Parisien)
Поль Погба близок к завершению трансфера в «Монако».
По данным Le Parisien, 32-летний чемпион мира в статусе свободного агента пополнит состав «Монако» и подпишет контракт на два года.
Утверждается, что бывший полузащитник «Ювентуса», которого также желал подписать саудовский «Аль-Иттихад», пошел на большие финансовые уступки, чтобы осуществить переход в клуб из княжества.
Напомним, Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le Parisien
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