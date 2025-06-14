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Карпин возглавил «Динамо», Бекхэм стал рыцарем, «Реал» купил Мастантуоно, спорт Ирана осудил атаку Израиля, решение CAS по делу Влашича и другие новости

1. Валерий Карпин возглавил «Динамо». О назначении тренера сначала объявили в эфире «Что? Где? Когда?», а затем и клуб сообщил о трехлетнем контракте. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России, и РФС уточнил, что приоритет – у национальной команды.

2. Олимпийский комитет и спортивные федерации Ирана обвинили Израиль в нарушении международного права после массированного удара по инфраструктурным объектам. Футбольная сборная Ирана осудила «жестокое нападение».

3. НБА. 35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в четвертом матче финала и сравнять счет в серии (2-2). 

4. Трансферные новости. «Реал» купил Мастантуоно, контракт – до 2031 года. «Ривер Плейт» продал вингера за 63,2 млн евро – крупнейший трансфер в истории аргентинского футбола. «Ливерпуль» заплатит за Виртца 117,5 млн евро, еще 18,8 млн – бонусы. «Барселона» выплатила 25 млн евро отступных за Гарсию. «Ман Сити» хочет 50 млн фунтов за Грилиша, но предложений о трансфере нет.

«Зенит» переведет 25 млн евро агенту Жерсона до 30 июня. На эти деньги «Фламенго» планирует подписать Барко из «Спартака». Бакаев будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо», хавбек подпишет двухлетний контракт. Кривцов интересен «Лацио».

5. CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых за Влашича в течение 45 дней после одобрения Великобритании или отмены санкций. Московский клуб недоволен: «Крайне разочарованы – решение продиктовано политической повесткой. Это по сути бессрочная рассрочка для «Вест Хэма».

6. Бекхэм стал рыцарем – за заслуги в футболе и благотворительную деятельность. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

7. Фигуристка Скизас отказалась от музыки из «Короля льва» в короткой программе – в Disney запросили «непомерную сумму денег» за очистку прав.

8. Герартс может возглавить ЦСКА, он основной претендент на пост тренера. С ним «Юнион» стал 3-м в лиге Бельгии и дошел до 1/4 финала ЛЕ.

9. Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при «Формулы-1» в Канаде, Расселл выиграл вторую. Леклер разбил болид.

10. Молодые российские хоккеисты проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Поездку организует агентство Gold Star Agency.

11. Гаттузо близок к назначению в сборную Италии. Бонуччи и Бардзальи могут войти в его штаб.

12. «Лада» перейдет в Западную конференцию после ухода «Витязя» из Фонбет чемпионата КХЛ, утверждает «ВсеПроСпорт».

13. «Ювентус» показал гостевую форму от adidas на сезон-2025/26: «Вдохновлена летом и сверкающими прибрежными водами Италии».

Цитаты дня.

Загитова о любимых городских сервисах: «Я очень заметила, что дороги стали намного лучше. Естественно, улучшается качество езды»

Карпин о работе в «Динамо»: «Клуб давно без трофеев, задача у нас совпадает. Это интересный проект. Футбол будет как в сборной – с интенсивным прессингом, быстрым выходом в атаку»

Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»

Ташуев про РПЛ: «Топ-команды почему-то доверяют иностранцам. Поставьте Станковича в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак»

Васильев о патриотизме в России и США: «У нас есть гордость за страну и флаг, а в Америке больше прагматизм: выгодно или нет»

Джон Терри: «Я хочу быть главным тренером. Но англичане не получают тех шансов, что есть у иностранцев в АПЛ»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?4018 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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