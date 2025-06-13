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CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых за Влашича в течение 45 дней после одобрения Великобритании или отмены санкций

«Вест Хэм» обязали выплатить ЦСКА 8,5 млн евро за Николо Влашича.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм» за 30 млн евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро плюс 5% годовых. 

Выплата должна быть произведена после получения лицензии от OFSI (Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании) и/или окончания действия санкционного режима Великобритании либо его изменения таким образом, который позволит «Вест Хэму» осуществить платеж.   

Если полный платеж (включая проценты) не будет произведен в течение 45 дней, к «Вест Хэму» будет применен запрет на регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон.

Если к концу этого срока задолженность не будет погашена, дело по запросу будет передано в дисциплинарный комитет ФИФА.

Напомним, что Влашич с 2022 года выступает за итальянский «Торино».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт CAS
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