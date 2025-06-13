Ташуев про РПЛ: «Топ-команды почему-то доверяют иностранцам. Поставьте Станковича в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
Сергей Ташуев поразмышлял на тему доверия к российским тренерам.
«Мы, российские специалисты, в основном работаем с командами, занимающими низкие позиции в таблице, а топ-команды почему-то доверяют иностранцам.
Вы поставьте хорошего иностранца, например, Деяна Станковича, в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак».
У нас есть хорошие российские специалисты, опытные, с хорошими знаниями, но топ-клубы нам не доверяют.
Я не говорю, чтобы только наши тренеры работали, но и доверяйте своим в том числе!» – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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