Ташуев про РПЛ: «Топ-команды почему-то доверяют иностранцам. Поставьте Станковича в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак»

Сергей Ташуев поразмышлял на тему доверия к российским тренерам.

«Мы, российские специалисты, в основном работаем с командами, занимающими низкие позиции в таблице, а топ-команды почему-то доверяют иностранцам.

Вы поставьте хорошего иностранца, например, Деяна Станковича , в «Факел » и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак ».

У нас есть хорошие российские специалисты, опытные, с хорошими знаниями, но топ-клубы нам не доверяют.

Я не говорю, чтобы только наши тренеры работали, но и доверяйте своим в том числе!» – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев .