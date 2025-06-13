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Сборная Ирана: «Осуждаем жестокое нападение детоубийственного сионистского режима на священную землю. Поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные вооруженные силы»

Футболисты сборной Ирана осудили израильскую атаку.

«Мы, члены сборной Ирана по футболу, решительно осуждаем преступный акт жесткого и агрессивного нападения детоубийственного сионистского режима на священную землю Ирана и подчеркиваем национальную солидарность и сплоченность в интересах защиты безопасности, независимости и территориальной целостности страны.

Мы поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные иранские вооруженные силы и воздаем честь мученикам и достопочтенной иранской нации.

Дети нации, входящие в национальную сборную по футболу, будут с гордостью нести иранский флаг на спортивном поле, и, вдохновленные путем мучеников, они не будут колебаться ни минуты, сражаясь за честь и авторитет нашего любимого Ирана», – говорится в заявлении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Сообщается о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт лиги Ирана
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