ЦСКА о вердикте CAS по Влашичу: «Крайне разочарованы – решение продиктовано политической повесткой. Это по сути бессрочная рассрочка для «Вест Хэма»

ЦСКА выразил разочарование из-за вердикта CAS по делу Николы Влашича.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро плюс 5% годовых. При этом выплата должна быть произведена после получения лицензии от OFSI (Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании) и/или окончания действия санкционного режима Великобритании либо его изменения таким образом, который позволит «Вест Хэму» осуществить платеж.

«В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой.

Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба.

С одной стороны, CAS вроде бы и обязал «Вест Хэм» заплатить нам в течение 45 дней, но с другой – не заставил «Вест Хэм» принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций).

И если «Вест Хэм» так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие – отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам.

Нельзя не отметить явные двойные стандарты. Ранее в споре между нашим клубом и «Херенвеном » CAS обязал ПФК ЦСКА выплатить голландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате.

При этом в деле между «Вест Хэмом» и ПФК ЦСКА было вынесено фактически диаметрально противоположное решение.

Более того, был проигнорирован и факт полного погашения долга «Вест Хэма» перед «Спартаком » – суд почему-то назвал этот кейс нерелевантным и не имеющим отношения к делу. Мы можем понять «Вест Хэм », которому проще заплатить условный миллион, чем 20, но понять действия CAS возможным не представляется.

Мы изначально были готовы ко всем сложностям, навязанным политическим давлением.

Однако решение Спортивного арбитражного суда не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации.

ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», – говорится в заявлении ЦСКА.