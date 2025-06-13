«Ривер Плейт» за 63,2 млн евро продал Мастантуоно «Реалу» – это крупнейший трансфер в истории аргентинского футбола. Клуб получит 45 млн, 11,8 млн – испанская налоговая
«Ривер Плейт» продал Франко Мастантуоно в «Реал» за 63 миллиона евро.
Аргентинский клуб сообщил, что сумма трансфера за 17-летнего вингера составила 63,2 миллиона евро.
Из них «Ривер Плейт» получит 45 миллионов евро. Остальные средства будут направлены на различные выплаты.
11,8 млн евро перечислят в испанскую налоговую службу. 1,4 млн евро получит профсоюз футболистов Аргентины, 0,9 млн – фонды Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), 3,6 млн евро уйдут на социальное страхование, еще 0,5 млн – прочие сборы.
Этот трансфер стал крупнейшим в истории аргентинского футбола, сообщает «Ривер».
«Реал» взял еще одного таланта. Всего 17, а уже рекордсмен сборной Аргентины
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25710 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ривер Плейт»
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