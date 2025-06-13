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«Фламенго» планирует подписать Барко. На трансфер хотят потрать большую часть денег за Жерсона, хавбеку «Спартака» предложат высокую зарплату

«Фламенго» по-прежнему стремится подписать Эсекиэля Барко.

Однако забрать полузащитника из «Спартака» будет непросто, отмечает Bolavip. Во-первых, считается, что с российской командой очень сложно иметь дело. Другим фактором является то, что аргентинец уже дал понять, что пока не хочет возвращаться в Южную Америку и стремится оставить след в европейском футболе.

Бразильцы все же планируют представить свой проект игроку после клубного чемпионата мира. Ему готовы предложить очень высокую зарплату.

Идея состоит в том, чтобы взять 25 млн евро, которые «Фламенго» получит от «Зенита» за Жерсона, и вложить значительную часть этой суммы в подписание Барко.

Барко хочет перейти из «Спартака» во «Фламенго», но бразильский клуб не готов платить 16 млн евро («Чемпионат»)

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bolavip
возможные трансферы
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