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«Ливерпуль» заплатит за Виртца 117,5 млн евро, еще 18,8 млн – бонусы

Покупка Флориана Виртца обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро.

The Athletic сообщает, что мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру» 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов. Полузащитник заключит с «красными» контракт на пять лет.

Подчеркивается, что сделка может стать рекордной для Англии в том случае, если «Ливерпуль» заплатит всю указанную сумму.

Директор «Баварии» о 150 млн евро за Виртца: «Не представляю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль». Когда одна дверь закрывается, открывается другая»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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