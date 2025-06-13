«Ливерпуль» заплатит за Виртца 117,5 млн евро, еще 18,8 млн – бонусы

Покупка Флориана Виртца обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро.

The Athletic сообщает, что мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру » 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов. Полузащитник заключит с «красными» контракт на пять лет.

Подчеркивается, что сделка может стать рекордной для Англии в том случае, если «Ливерпуль » заплатит всю указанную сумму.

Директор «Баварии» о 150 млн евро за Виртца: «Не представляю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль». Когда одна дверь закрывается, открывается другая»