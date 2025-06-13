Ведущий «Что? Где? Когда?» представил Карпина как тренера «Динамо» и спросил про игры сборной. Валерий ответил: «С Беларусью при 4:1 за 5 минут до конца можно расслабиться, знатоки же не могут и при 5:0»

Ведущий «Что? Где? Когда?» представил Валерия Карпина как тренера «Динамо».

«Букмекерскую компанию BetBoom в клубе «Что? Где? Когда?» представляет главный тренер сборной России, а теперь еще и главный тренер футбольного клуба «Динамо » Москва Валерий Карпин. Валерий, добрый вечер. Как вам кажется, эта игра будет напряженной, как с Нигерией, или спокойной, как с Беларусью?» – сказал ведущий Борис Крюк.

«Думаю, игра будет напряженная. Прежде всего – из-за формата. В футболе с Беларусью при счете 4:1 за 5 минут до конца можно расслабиться. Знатоки же даже при счете 5:0 не могут расслабиться – им надо шестое очко зарабатывать. Уверен, она будет напряженная. До конца», – сказал 56-летний специалист.