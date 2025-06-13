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  • Ведущий «Что? Где? Когда?» представил Карпина как тренера «Динамо» и спросил про игры сборной. Валерий ответил: «С Беларусью при 4:1 за 5 минут до конца можно расслабиться, знатоки же не могут и при 5:0»
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Ведущий «Что? Где? Когда?» представил Карпина как тренера «Динамо» и спросил про игры сборной. Валерий ответил: «С Беларусью при 4:1 за 5 минут до конца можно расслабиться, знатоки же не могут и при 5:0»

Ведущий «Что? Где? Когда?» представил Валерия Карпина как тренера «Динамо».

«Букмекерскую компанию BetBoom в клубе «Что? Где? Когда?» представляет главный тренер сборной России, а теперь еще и главный тренер футбольного клуба «Динамо» Москва Валерий Карпин. Валерий, добрый вечер. Как вам кажется, эта игра будет напряженной, как с Нигерией, или спокойной, как с Беларусью?» – сказал ведущий Борис Крюк.

«Думаю, игра будет напряженная. Прежде всего – из-за формата. В футболе с Беларусью при счете 4:1 за 5 минут до конца можно расслабиться. Знатоки же даже при счете 5:0 не могут расслабиться – им надо шестое очко зарабатывать. Уверен, она будет напряженная. До конца», – сказал 56-летний специалист.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?596 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Первый канал
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