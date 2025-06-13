Карпин о работе в «Динамо»: «Клуб давно без трофеев, задача у нас совпадает. Это интересный проект. Футбол будет как в сборной – с интенсивным прессингом, быстрым выходом в атаку»
– Это интересный, понятно, проект – спортивный прежде всего. Задача и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают. Понятно, что задача стоит, давно клуб без трофеев, поэтому задача у нас совпадает, и, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось.
– К какому футболу будете стремиться в «Динамо»? Какой футбол хотите показывать с клубом?
– Такой же, в принципе, как мы видим, допустим, в сборной. То есть стремимся к тому, что будет у нас интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, интенсивно или быстро выбегать в атаку. То есть все эти вещи, агрессия – не в плане, что мы кого-то будем бить, а [что будем] агрессивно играть в обороне и атаке, агрессивно атаковать – это значит нацеленность на ворота, – сказал главный тренер «Динамо».