НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» во втором домашнем матче
Сегодня, 14 июня, состоится 4-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.
«Индиана» попробует увеличить преимущество перед «Оклахомой» во втором домашнем матче.
Финал
Четвертый матч
«Индиана» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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