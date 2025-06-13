Загитова о любимых городских сервисах: «Я очень заметила, что дороги стали намного лучше. Естественно, улучшается качество езды»

Алина Загитова рассказала о любимых городских сервисах.

– Вас знают не только как мировую знаменитость, но и как автолюбителя. Вы часто пользуетесь городскими сервисами. Расскажите, какие самые любимые?

– Могу сказать, что за тот период времени, что я вожу, я очень заметила, что дороги стали намного лучше. И появилось много транспортных развязок. Естественно, улучшается качество езды и становится более удобным для жителей, – сказала Загитова в эфире «Москва едет».