Загитова о любимых городских сервисах: «Я очень заметила, что дороги стали намного лучше. Естественно, улучшается качество езды»
Алина Загитова рассказала о любимых городских сервисах.
– Вас знают не только как мировую знаменитость, но и как автолюбителя. Вы часто пользуетесь городскими сервисами. Расскажите, какие самые любимые?
– Могу сказать, что за тот период времени, что я вожу, я очень заметила, что дороги стали намного лучше. И появилось много транспортных развязок. Естественно, улучшается качество езды и становится более удобным для жителей, – сказала Загитова в эфире «Москва едет».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Москва едет
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