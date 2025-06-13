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«Лада» перейдет в Западную конференцию после ухода «Витязя» из КХЛ («ВсеПроСпорт»)

«Лада» будет выступать в Западной конференции в сезоне-2025/26.

Как сообщает «ВсеПроСпорт», перевод клуба из Восточной конференции в Западную связан со снятием с турнира «Витязя» из-за финансовых проблем.

Ранее появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги «Витязя» на данный момент составляют около 400 млн рублей.

По итогам сезона-2024/25 «Лада» заняла 10-е место на Востоке и не вышла в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Каменский о «Витязе»: «Стараемся спасти. У клуба долги, он не может пройти лицензирование. Будущее команды решится до конца месяца, думаю»

«Витязь» покинет КХЛ, сообщает ТАСС: «Клуба больше не будет, финансирование прекращается»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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