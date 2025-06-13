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«Динамо» объявило, что Карпин подписал контракт до лета 2028-го: «Благодарим РФС за согласие на совмещение постов»

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера.

Московский клуб сообщил, что 56-летним тренером подписан контракт до лета 2028 года.

«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский Футбольный Союз за согласие на совмещение постов. Идем к цели вместе, Валерий Георгиевич 🤝», – написали в телеграм-канале «Динамо».

Фото: fcdynamo.ru

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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