«Барселона» выплатила 25 млн евро отступных за Гарсию (Фабрицио Романо)

Жоан Гарсия переходит в «Барселону».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо , сине-гранатовые выплатили отступные голкипера «Эспаньола » в размере 25 млн евро.

Официальное объявление последует позже.

Ранее сообщалось, что Гарсия согласовал личные условия с «Барсой».

Жоан провел 38 матчей в сезоне Ла Лиги (8 – на ноль), пропуская в среднем 1,34 гола за игру. Его подробная статистика выступлений – здесь .

«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым