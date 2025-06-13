«Барселона» выплатила 25 млн евро отступных за Гарсию (Фабрицио Романо)
Жоан Гарсия переходит в «Барселону».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, сине-гранатовые выплатили отступные голкипера «Эспаньола» в размере 25 млн евро.
Официальное объявление последует позже.
Ранее сообщалось, что Гарсия согласовал личные условия с «Барсой».
Жоан провел 38 матчей в сезоне Ла Лиги (8 – на ноль), пропуская в среднем 1,34 гола за игру. Его подробная статистика выступлений – здесь.
«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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