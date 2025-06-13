Олимпийский комитет и спортивные федерации Ирана обвинили Израиль в нарушении международного права

Олимпийский комитет Ирана выступил с заявлением на фоне израильской атаки.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес массированный удар по инфраструктурным объектам Ирана, включая военные и ядерные.

Впоследствии, как сообщает агентство IRNA, спортивные организации в исламской республике осудили эти действия. Так, Олимпийский комитет Ирана обвинил Израиль в нарушении международного права и национального суверенитета, отметив, что «иранский спорт всегда будет стоять на защите страны».

Также против действий Израиля отдельно выступили иранские федерации по футболу, теннису, легкой атлетике, водным видам, гимнастике, борьбе, стрельбе, гребле и другим видам спорта.