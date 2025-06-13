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Молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Поездку организует агентство Gold Star Agency

Молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде.

Как сообщает RG, россияне сыграют с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Это будут первые подобные встречи за шесть лет.

Напомним, в рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 год, сборная России играла со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В 2020 и 2021 годах серия была отменена из-за коронавируса. 

В марте 2022 года после отстранения сборной России от турниров ИИХФ Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодежной Суперсерии.

Отмечается, что игры, которые пройдут в 2025 году, официально не связаны с серией.

В составе команды из России в основном выступят игроки, родившиеся в 2008 и 2009 годах. В состав вошли хоккеисты из системы ЦСКА, а также представители «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». Михаил Деев будет главным тренером.

Игроки команды являются клиентами агентства Дэна Мильштейна Gold Star Agency, которое организует эту поездку. 

Первая игра состоится 14 июня в Торонто. Российская команда встретится с командой OHL. Затем россияне примут участие в турнире Andrews 2025, который пройдет в Шарлоттауне.

Отмечается, что в состав команды OHL войдут сыновья Олега Твердовского и Николая Кулнемина Эли Твердовский и Алекс Кулемин.

Игроки, которые сыграют в этих матчах, родились с 2008 по 2010 год. Скауты из всех 32 команд НХЛ уже зарегистрировались, чтобы посетить игры.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
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