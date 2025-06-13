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Фигуристка Скизас отказалась от музыки из «Короля льва» в короткой программе – в Disney запросили «непомерную сумму денег» за очистку прав

Канадка Скизас отказалась от музыки из «Короля льва» в короткой программе.

Фигуристка выступала под эту музыку в сезоне-2024/25 – на чемпионате мира после короткой программы она шла на шестом месте.

Маделин хотела оставить эту музыку и на олимпийский сезон, но отказалась от идеи после того, как компания Disney потребовала от спортсменки большую сумму денег за очистку авторских прав (получение разрешения на использование треков).

«Мне назвали действительно непомерную сумму денег. Так что эта программа явно отпадает.

Мы знали, что это возможно. Я надеялась, что все не закончится так, как закончилось, но мне нравилась эта программа. Возможно, это был просто знак, что пришло время сделать что-то новое», – сказала Скизас.

Спортсменка пока не знает, под какую музыку будет кататься, так как все варианты сейчас проходят проверку на авторские права.

«Мы все еще ждем новостей о разрешении на музыку. Я не могу говорить за кого-то еще, но для меня существует большая неопределенность относительно того, что будет разрешено, а что нет. У меня есть действительно надежный запасной план на тот случай, если первые варианты не будут одобрены.

Единственное, в чем мы можем быть уверены – это классическая музыка, написанная до 1929 года. Но я бы хотела иметь короткую программу под музыку со словами, а в классической музыке с этим сложно. Это не невозможно, но я все-таки хотела бы что-то более современное, а не делать обе программы под медленную и романтическую классическую музыку (произвольная программа фигуристки поставлена на The Butterfly Lovers Concerto).

Я хочу что-то другое. Поэтому у меня есть запасной план, но я надеюсь, что до него не дойдет», – рассказала Скизас.

Скрытая угроза в фигурке – авторские права: у танцоров забрали музыку перед Евро

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rwbrodiewrites
женское катание
деньги
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