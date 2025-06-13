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  • «Зенит» переведет 25 млн евро агенту Жерсона до 30 июня. «Фламенго» получит деньги после клубного ЧМ (Жулио Мигел Нето)
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«Зенит» переведет 25 млн евро агенту Жерсона до 30 июня. «Фламенго» получит деньги после клубного ЧМ (Жулио Мигел Нето)

Стало известно, когда «Зенит» переведет деньги за переход Жерсона.

Агент Маркос Сантос, представляющий интересы хавбека «Фламенго», сообщил «Зениту» банковский счет для перевода на него 25 млн евро, которые будут заплачены за досрочное расторжение контракта, пишет журналист Жулио Мигел Нето.

«Зенит» переведет 25 млн до 30 июня. После того, как бразильская команда закончит играть на клубном чемпионате мира, деньги будут перечислены на счет «Фламенго».

Жерсон сейчас готовится к клубному ЧМ в США. Полузащитник еще не обсуждал  вопрос перевода денег со спортивным директором бразильского клуба Жозе Бото.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Жулио Мигела Нето в X
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