РФС о Карпине в «Динамо»: «Контракт с клубом предусматривает приоритет его работы в сборной России»

Валерий Карпин должен отдавать приоритет сборной России.

«РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо ». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ.

Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе.

При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», – отметили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

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