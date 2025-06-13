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РФС о Карпине в «Динамо»: «Контракт с клубом предусматривает приоритет его работы в сборной России»

Валерий Карпин должен отдавать приоритет сборной России.

«РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ.

Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе.

При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», – отметили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...

Чего добьется Карпин в «Динамо»?592 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
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