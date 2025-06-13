Кривцов интересен «Лацио». Сарри предложили подписать хавбека «Краснодара», тренер предпочитает игроков с опытом в топ-лигах (Corriere dello Sport)

Никита Кривцов заинтересовал клуб Серии А.

В летнее трансферное окно «Лацио » хотел бы подписать полузащитника, и главному тренеру команды Маурицио Сарри было предложено несколько вариантов.

По информации Corriere dello Sport, среди потенциальных новичков оказался хавбек «Краснодара » Никита Кривцов .

Однако отмечается, что Сарри всегда предпочитал футболистов, игравших в Серии А или других топ-чемпионатах, поэтому в прошлом предпочел подписать Даити Камаду, а не Арсена Захаряна из «Динамо».

В прошлом сезоне Кривцов забил 5 голов в 27 матчах Мир РПЛ . Его подробная статистика – здесь .