Кривцов интересен «Лацио». Сарри предложили подписать хавбека «Краснодара», тренер предпочитает игроков с опытом в топ-лигах (Corriere dello Sport)
Никита Кривцов заинтересовал клуб Серии А.
В летнее трансферное окно «Лацио» хотел бы подписать полузащитника, и главному тренеру команды Маурицио Сарри было предложено несколько вариантов.
По информации Corriere dello Sport, среди потенциальных новичков оказался хавбек «Краснодара» Никита Кривцов.
Однако отмечается, что Сарри всегда предпочитал футболистов, игравших в Серии А или других топ-чемпионатах, поэтому в прошлом предпочел подписать Даити Камаду, а не Арсена Захаряна из «Динамо».
В прошлом сезоне Кривцов забил 5 голов в 27 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Corriere dello Sport
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