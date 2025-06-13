«Ман Сити» хочет 50 млн фунтов за Грилиша, но предложений о трансфере нет. Если не появятся, рассмотрят аренду
«Манчестер Сити» готов расстаться с Джеком Грилишем.
Клуб из Манчестера хочет 50 млн фунтов за 29-летнего футболиста, но предложений нет, сообщает The Guardian. Если не найдется желающих подписать Грилиша на постоянной основе, «Ман Сити» рассмотрит возможность аренды.
У Грилиша остается два года по контракту, он зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю. Напомним, «Ман Сити» покупал Грилиша за 100 млн фунтов.
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Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
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