«Ман Сити» хочет 50 млн фунтов за Грилиша, но предложений о трансфере нет. Если не появятся, рассмотрят аренду

«Манчестер Сити» готов расстаться с Джеком Грилишем.

Клуб из Манчестера хочет 50 млн фунтов за 29-летнего футболиста, но предложений нет, сообщает The Guardian. Если не найдется желающих подписать Грилиша на постоянной основе, «Ман Сити» рассмотрит возможность аренды.

У Грилиша остается два года по контракту, он зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю. Напомним, «Ман Сити» покупал Грилиша за 100 млн фунтов.