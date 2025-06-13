Гаттузо близок к назначению в сборную Италии. Бонуччи и Бардзальи могут войти в его штаб
Назначение 47-летнего специалиста должно произойти в начале следующей недели.
Таким образом, Дженнаро Гаттузо заменит Лучано Спаллетти во главе национальной команды.
Отмечается, что в тренерский штаб нового тренера сборной могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Джанлука Дзамбротта и Симоне Перротта могут занять посты в Club Italia – это орган, который объединяет национальные сборные и координирует их деятельность.
Бывший тренер итальянцев Чезаре Пранделли станет координатором молодежных команд.
Напомним, Гаттузо покинул пост тренера «Хайдука» после одного сезона в Хорватии. Ранее бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии тренировал «россонери», «Наполи», «Валенсию», «Марсель», «ОФИ», «Палермо», «Пизу» и «Сьон».