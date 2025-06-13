«Реал» купил Мастантуоно, контракт – до 2031 года. 17-летний вингер «Ривер Плейт» присоединится к команде в августе
Франко Мастантуоно стал футболистом «Реала».
Мадридский клуб официально объявил о переходе 17-летнего правого вингера «Ривер Плейт».
Контракт с футболистом подписан на шесть лет – до 30 июня 2031 года.»Мадрид» активировал отступные Франко – 45 млн евро.
Аргентинец присоединится к «Реалу» 14 августа. Франко Мастантуоно сыграет за «Ривер Плейт» на клубном чемпионате мира.
6 июня Мастантуоно дебютировал за сборную Аргентины. В 61 матче за «Ривер» он забил 10 голов, сделал 7 ассистов и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
«Реал» взял еще одного таланта. Всего 17, а уже рекордсмен сборной Аргентины
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25708 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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