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Гран-при Канады-2025. 2-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й

Расселл опередил Норриса и Антонелли во второй тренировке в Монреале.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

13 июня 2025 года

2-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,123 (33 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,028 (32)

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,288 (33)

4. Алекс Албон («Уильямс») +0,322 (36)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,335 (31)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,439 (31)

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,508 (36)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,530 (33)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,543 (31)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,628 (30)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,676 (31)

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,751 (33)

13. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,773 (32)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,791 (33)

15. Юки Цунода («Ред Булл») +0,816 (34)

16. Оливер Бермэн («Хаас») +0,957 (36)

17. Эстебан Окон («Хаас») +1,052 (33)

18. Франко Колапинто («Альпин») +1,775 (33)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)

20. Шарль Леклер («Феррари») - не показал времени (0)

Стролл попал в аварию в начале 2-й практики перед Гран-при Канады

Гран-при Канады-2025. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер разбил болид

Опубликовал: Михаил Ширяев
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