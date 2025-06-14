Гран-при Канады-2025. 2-я практика. Расселл – 1-й, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
13 июня 2025 года
2-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,123 (33 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,028 (32)
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,288 (33)
4. Алекс Албон («Уильямс») +0,322 (36)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,335 (31)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,439 (31)
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,508 (36)
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,530 (33)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,543 (31)
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,628 (30)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,676 (31)
12. Пьер Гасли («Альпин») +0,751 (33)
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,773 (32)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,791 (33)
15. Юки Цунода («Ред Булл») +0,816 (34)
16. Оливер Бермэн («Хаас») +0,957 (36)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,052 (33)
18. Франко Колапинто («Альпин») +1,775 (33)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)
20. Шарль Леклер («Феррари») - не показал времени (0)
Стролл попал в аварию в начале 2-й практики перед Гран-при Канады
Гран-при Канады-2025. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер разбил болид