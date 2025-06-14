Шэй Гилджес-Александер набрал 15 из последних 16 очков «Оклахомы» и выиграл «клатч» в одиночку

Лидер «Тандер» вытащил команду в четвертом матче против «Пэйсерс» – 111:104.

В заключительной четверти «Оклахома» уступала с разницей в 10 очков. За последние 4:38 минуты Гилджес-Александер набрал 15 очков и обеспечил гостям победу.

На его счету 35 очков, 12 из 24 с игры, 10 из 10 с линии. Гилджес-Александеру в третий раз по ходу финала удалось набрать больше 34 очков.