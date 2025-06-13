Гран-при Канады-2025. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер разбил болид

Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке в Монреале.

Гран-при Канады Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль 13 июня 2025 года 1-я практика 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.13,193 (28 кругов) 2. Алекс Албон («Уильямс») +0,039 (28) 3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,082 (30) 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,342 (28) 5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,427 (30) 6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,438 (30) 7. Ландо Норрис («Макларен») +0,458 (30) 8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,544 (30) 9. Пьер Гасли («Альпин») +0,624 (29) 10. Шарль Леклер («Феррари») +0,692 (9) 11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,734 (27) 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,779 (25) 13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,809 (30) 14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,005 (28) 15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,010 (25) 16. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,131 (30) 17. Оливер Бермэн («Хаас») +1,327 (30) 18. Эстебан Окон («Хаас») +1,412 (23) 19. Франко Колапинто («Альпин») +1,452 (29) 20. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,628 (28) Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде