Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»

Луис Энрике признался, что хотел бы вернуться в «Ботафого».

Бразильский вингер перешел в «Зенит » прошлой зимой за 35 млн евро. В 11 матчах Мир РПЛ он забил 2 гоал и сделал 2 ассиста.

«Хочется вернуться, я вижу, как команда снова усиливается, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи – и правда, хочется вернуться.

Я хотел остаться. Но Джон Текстор (владелец «Ботафого » – Спортс’‘), не пошел нам навстречу», – сказал Энрике в подкасте Podpah.