Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»
Луис Энрике признался, что хотел бы вернуться в «Ботафого».
Бразильский вингер перешел в «Зенит» прошлой зимой за 35 млн евро. В 11 матчах Мир РПЛ он забил 2 гоал и сделал 2 ассиста.
«Хочется вернуться, я вижу, как команда снова усиливается, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи – и правда, хочется вернуться.
Я хотел остаться. Но Джон Текстор (владелец «Ботафого» – Спортс’‘), не пошел нам навстречу», – сказал Энрике в подкасте Podpah.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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