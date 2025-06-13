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  • Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»
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Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»

Луис Энрике признался, что хотел бы вернуться в «Ботафого».

Бразильский вингер перешел в «Зенит» прошлой зимой за 35 млн евро. В 11 матчах Мир РПЛ он забил 2 гоал и сделал 2 ассиста.

«Хочется вернуться, я вижу, как команда снова усиливается, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи – и правда, хочется вернуться.

Я хотел остаться. Но Джон Текстор (владелец «Ботафого» – Спортс’‘), не пошел нам навстречу», – сказал Энрике в подкасте Podpah. 

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
logoЛуис Энрике Андре
logoЗенит
Джон Текстор
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
logoпремьер-лига Россия
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