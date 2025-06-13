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«Ювентус» показал гостевую форму от adidas на сезон-2025/26: «Вдохновлена летом и сверкающими прибрежными водами Италии»

«Ювентус» показал гостевую форму от adidas на сезон-2025/26.

«Вдохновленная итальянским летом и сверкающими прибрежными водами Италии, новая выездная форма «Ювентуса» отличается ярким аквамариновым и синим рисунком с эффектом жидкости.

Желтые акценты на знаковых трех полосках adidas, идущих по рукавам, вызывают ассоциации с лимонными деревьями и ясным летним небом, а классический белый воротник с круглым вырезом завершает образ.

Игровая форма включает в себя новейшие технологии adidas, использующие передовые материалы для улучшения воздухообмена и поддержания прохлады игроков.

Версия для болельщиков оснащена технологией AEROREADY, разработанной с использованием дышащих и отводящих влагу тканей, которые помогают сохранять тело сухим», – сказано в сообщении «Ювентуса».

Фото: instagram.com/juventus/

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Ювентуса»
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