«Ювентус» показал гостевую форму от adidas на сезон-2025/26: «Вдохновлена летом и сверкающими прибрежными водами Италии»

«Ювентус» показал гостевую форму от adidas на сезон-2025/26.

«Вдохновленная итальянским летом и сверкающими прибрежными водами Италии, новая выездная форма «Ювентуса » отличается ярким аквамариновым и синим рисунком с эффектом жидкости.

Желтые акценты на знаковых трех полосках adidas, идущих по рукавам, вызывают ассоциации с лимонными деревьями и ясным летним небом, а классический белый воротник с круглым вырезом завершает образ.

Игровая форма включает в себя новейшие технологии adidas , использующие передовые материалы для улучшения воздухообмена и поддержания прохлады игроков.

Версия для болельщиков оснащена технологией AEROREADY, разработанной с использованием дышащих и отводящих влагу тканей, которые помогают сохранять тело сухим», – сказано в сообщении «Ювентуса».

Фото: instagram.com/juventus/