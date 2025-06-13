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Карпин возглавил «Динамо». О назначении объявили в эфире «Что? Где? Когда?»

Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо».

О назначении 56-летнего специалиста объявили в эфире передачи «Что? Где? Когда?» Ранее сообщалось, что зарплата главного тренера в клубе составит 2,4 млн евро в год, а контракт рассчитан на 3 года.

Также утверждалось, что Карпин продолжит возглавлять сборную России и будет совмещать должность с работой в «Динамо».

Последним клубом, с которым работал Карпин, был «Ростов», откуда тренер ушел в феврале.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ «Динамо» заняло 5-е место, набрав 56 очков.

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Опубликовано: Полина Антохина
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