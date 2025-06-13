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Бакаев будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». Хавбек подпишет двухлетний контракт на следующей неделе (Иван Карпов)

Появилась информация о зарплате Зелимхана Бакаева в «Локомотиве».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 28-летний полузащитник будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в московском клубе.

Бакаев успешно прошел медосмотр и на следующей неделе подпишет контракт на 2 года.

Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента. 

Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25794 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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