Бакаев будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». Хавбек подпишет двухлетний контракт на следующей неделе (Иван Карпов)
Появилась информация о зарплате Зелимхана Бакаева в «Локомотиве».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 28-летний полузащитник будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в московском клубе.
Бакаев успешно прошел медосмотр и на следующей неделе подпишет контракт на 2 года.
Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента.
Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25794 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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