Бакаев будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». Хавбек подпишет двухлетний контракт на следующей неделе (Иван Карпов)

Появилась информация о зарплате Зелимхана Бакаева в «Локомотиве».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 28-летний полузащитник будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц в московском клубе.

Бакаев успешно прошел медосмотр и на следующей неделе подпишет контракт на 2 года.

Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита ». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента.

Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь .