Джон Терри: «Я хочу быть главным тренером. Но англичане не получают тех шансов, что есть у иностранцев в АПЛ»

Джон Терри считает, что английским тренерам не дают возможность проявить себя.

«Моя страсть нисколько не угасла. Конечно, я хочу быть главным тренером. Это отнимает много времени, я смотрю матчи, пересматриваю их и посещаю курсы, я трачу так много времени в ожидании этой возможности.

Чем дольше это продолжается, тем больше вероятность, что мне просто придется подвести черту и сказать: «Знаете что? Я собираюсь сосредоточиться на других вещах». Я был капитаном «Челси», я был капитаном своей страны и привел эти команды ко многим успехам. Я не знаю, почему у меня не было возможности, правда не знаю.

Я не думаю, что английские тренеры получают такие же возможности [что иностранцы]. Я думаю, нас сбивают с толку иностранные тренеры, которые доминировали в лигах не высшего уровня, и все же получают шансы в Великобритании и Премьер-лиге», – заявил Терри в интервью The Mirror.

Экс-защитник «Челси» и сборной Англии работал в качестве ассистента главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере».