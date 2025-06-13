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Герартс может возглавить ЦСКА, он основной претендент на пост тренера. С Карелом «Юнион» стал 3-м в лиге Бельгии и дошел до 1/4 финала ЛЕ

Карел Герартс может возглавить ЦСКА.

43-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера московского клуба – с ним ведутся переговоры, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Также о том, что бельгиец входит в число кандидатов на должность, информирует «Чемпионат».

Карел Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе».

В сезоне-2022/23 «Юнион» занял третью строчку в чемпионате Бельгии. В том же сезона команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, проиграв «Байеру» по сумме двух матчей.

Напомним, что ЦСКА ранее покинул главный тренер Марко Николич.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25475 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Карел Герартс
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