Герартс может возглавить ЦСКА, он основной претендент на пост тренера. С Карелом «Юнион» стал 3-м в лиге Бельгии и дошел до 1/4 финала ЛЕ
Карел Герартс может возглавить ЦСКА.
43-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера московского клуба – с ним ведутся переговоры, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Также о том, что бельгиец входит в число кандидатов на должность, информирует «Чемпионат».
Карел Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе».
В сезоне-2022/23 «Юнион» занял третью строчку в чемпионате Бельгии. В том же сезона команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, проиграв «Байеру» по сумме двух матчей.
Напомним, что ЦСКА ранее покинул главный тренер Марко Николич.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25475 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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