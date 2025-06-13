Васильев о патриотизме в России и США: «У нас есть гордость за страну и флаг, а в Америке больше прагматизм: выгодно или нет»

Дмитрий Васильев рассказал о различиях патриотизма в России и США.

«Сравнение отношения к стране в России и США? У нас в значительной степени утрачено чувство патриотизма, но оно сохранилось, а по сравнению с США такой патриотизм у нас преобладает. Америка стоит на ките, который определяется финансами и деньгами. У нас тоже это присутствует, но не в такой степени. Все-таки гордость за страну и флаг у нас есть, а в Америке больше прагматизм: выгодно или нет. Это на первом месте.

Сейчас и в наших людях этот прагматизм появляется, но у нас осталась гордость за страну, флаг, гимн и народ. Да, в Америке есть внешние атрибуты патриотизма и такая показуха, но я говорю про внутреннее отношение к стране. Наша культура, менталитет и традиции воспитывают все эти вещи, а в Америке культура – деньги. Просто в дом и все. А у нас Пушкин, Достоевский, Петр I, и это перевешивает.

Что нам надо перенять у США? Внешние проявления патриотизма, и сейчас это делается. Например, гимн в школах – это здорово. Это не показушная вещь, а воспитывает на подсознательном уровне отношение детей к нашей стране. Эти атрибуты показывают важность страны. Надо это не то что перенимать, у нас в советское время это и было, но оно немного утратилось и сейчас благополучно восстанавливается», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.