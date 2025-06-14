Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность

Дэвид Бекхэм стал рыцарем.

Бывший полузащитник сборной Англии был удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

Бекхэм , которому в мае исполнилось 50 лет, поиграл за «Манчестер Юнайтед », «Реал », «Милан », «ПСЖ », «Лос-Анджелес Гэлакси», выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Ла Лигу, МЛС, Лигу 1 и другие соревнования.

В честь так называемого официального дня рождения короля также были отмечены, помимо прочих:

– Люк Литтлер и Люк Хамфрис – удостоены звания членов Ордена Британской империи за заслуги в дартсе;

– Билли Бостон – удостоен рыцарского звания за заслуги в регбилиг (первым среди представителей этого вида спорта);

– Вирджиния Уэйд – удостоена звания командора Ордена за заслуги в теннисе;

– Рэйчел Дэйли – удостоена звания члена Ордена за заслуги в футболе.