Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии
Сегодня, 26 мая, началась серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в гостях.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до 3 побед)
УНИКС повел в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?1557 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости