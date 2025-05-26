Максим Фадеев написал гимн FONBET Кубка России и представит его на суперфинале «Ростов» – ЦСКА. Музыкант сделал Fan ID в МФЦ

Максим Фадеев написал гимн Кубка России и представит его на игре «Ростов» – ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 57-летний певец, композитор, поэт и продюсер стал автором нового гимна FONBET Кубка России.

Фадеев презентует композицию на суперфинале турнира в «Лужниках», где сыграют «Ростов » и ЦСКА . Перед матчем он выступит с шоу-программой. Ради выступления артист посетил МФЦ и оформил паспорт болельщика (Fan ID).

«Всем привет. Не поверите, сижу в МФЦ, получаю карточку фаната (смеется), болельщика то есть. Потому что сейчас, оказывается, по закону нельзя че-то там. Ну, я считаю – правильно, пусть.

Смотрите (показывает отделение МФЦ – Спортс’‘), я первый раз в таких учреждениях (улыбается), ну, в сознательном возрасте во всяком случае. В молодости, конечно, бегал. А тут – первый раз», – сказал Фадеев.