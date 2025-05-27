Никишин набрал 1-е очко на уровне НХЛ – пас на победный гол в 4-м матче серии с «Флоридой». У него 5 хитов и малый штраф за 18:53

Александр Никишин набрал 1-е очко на уровне НХЛ.

Защитник «Каролины» ассистировал Логану Станковену при победной шайбе в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:0, 1-3).

Для 23-летнего россиянина этот матч стал 3-м в текущем плей-офф (и на уровне НХЛ в принципе).

Сегодня он провел на льду 18 минут 53 секунды (0:36 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.

Никишин не отметился бросками в створ (2 промаха), применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и получил малый штраф за удар соперника клюшкой.