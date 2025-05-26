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«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата

«Аль-Наср» финишировал на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда Стефано Пиоли, за которую выступает Криштиану Роналду, сегодня уступила «Аль-Фатеху» (2:3) в заключительном туре и завершила чемпионат с 70 очками. Выше нее закончили «Аль-Хилаль» (75) и «Аль-Иттихад» (83).

Следует отметить, что «Аль-Насру» в понедельник было добавлено три очка в результате разбирательства с «Аль-Орубой», которой он проиграл в марте со счетом 1:2. Клуб из Эр-Рияда обжаловал результат игры на основании того, что в составе соперника вышел не имевший на это права голкипер. Апелляция была удовлетворена.

«Аль-Наср» имел шансы занять второе место, если бы победил, а «Аль-Хилаль» – проиграл, но ни одно из этих условий не было соблюдено.

Команда заняла третье место – худшее с сезона-2021/22, последнего до прихода Роналду. При этом сам Криштиану во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата с 25 голами.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoАль-Иттихад Джидда
logoСтефано Пиоли
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Фатех
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