«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата

«Аль-Наср» финишировал на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Команда Стефано Пиоли, за которую выступает Криштиану Роналду , сегодня уступила «Аль-Фатеху » (2:3) в заключительном туре и завершила чемпионат с 70 очками. Выше нее закончили «Аль-Хилаль» (75) и «Аль-Иттихад » (83).

Следует отметить, что «Аль-Насру » в понедельник было добавлено три очка в результате разбирательства с «Аль-Орубой», которой он проиграл в марте со счетом 1:2. Клуб из Эр-Рияда обжаловал результат игры на основании того, что в составе соперника вышел не имевший на это права голкипер. Апелляция была удовлетворена.

«Аль-Наср» имел шансы занять второе место, если бы победил, а «Аль-Хилаль » – проиграл, но ни одно из этих условий не было соблюдено.

Команда заняла третье место – худшее с сезона-2021/22, последнего до прихода Роналду. При этом сам Криштиану во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата с 25 голами.