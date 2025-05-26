Флик, Симеоне, Вальверде, Пеллегрини – среди номинантов на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге
Названы номинанты на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге.
На награду по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании претендуют 7 специалистов.
Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 28 побед, 4 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+63»;
Эрнесто Вальверде («Атлетик») – 19 побед, 13 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+25»;
Мичел Санчес («Жирона») – 11 побед, 8 ничьих, 19 поражений, разница мячей – «-16»;
Диего Симеоне («Атлетико») – 22 победы, 10 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+38»;
Пепе Бордалас («Хетафе») – 11 побед, 9 ничьих, 18 поражений, разница мячей – «-5»;
Мануэль Пеллегрини («Бетис») – 16 побед, 12 ничьих, 10 поражений, разница мячей – «+7»;
Маноло Гонсалес («Эспаньол») – 11 побед, 9 ничьих, 18 поражений, разница мячей – «-11».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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