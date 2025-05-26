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Флик, Симеоне, Вальверде, Пеллегрини – среди номинантов на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге

Названы номинанты на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге.

На награду по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании претендуют 7 специалистов. 

Ханс-Дитер ФликБарселона») – 28 побед, 4 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+63»;

Эрнесто Вальверде («Атлетик») – 19 побед, 13 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+25»;

Мичел Санчес («Жирона») – 11 побед, 8 ничьих, 19 поражений, разница мячей – «-16»;

Диего Симеоне («Атлетико») – 22 победы, 10 ничьих, 6 поражений, разница мячей – «+38»;

Пепе Бордалас («Хетафе») – 11 побед, 9 ничьих, 18 поражений, разница мячей – «-5»;

Мануэль Пеллегрини («Бетис») – 16 побед, 12 ничьих, 10 поражений, разница мячей – «+7»;

Маноло Гонсалес («Эспаньол») – 11 побед, 9 ничьих, 18 поражений, разница мячей – «-11».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoАтлетико
logoМичел Санчес
logoХетафе
logoЭрнесто Вальверде
logoМаноло Гонсалес
logoМануэль Пеллегрини
logoЖирона
logoАтлетик
logoПепе Бордалас
logoБетис
logoЭспаньол
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