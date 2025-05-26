Ямаль, Педри, Беллингем, Гюлер – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона в Ла Лиге

Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку в сезоне Ла Лиги.

На награду могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет. В список номинантов попали:

Ламин Ямаль («Барселона ») – 35 матчей, 9 голов, 13 ассистов;

Альберто Молейро («Лас-Пальмас») – 35 матчей, 6 голов, 1 ассист;

Педри («Барселона») – 37 матчей, 4 гола, 5 ассистов;

Фабиу Силва («Лас-Пальмас») – 24 матча, 10 голов, 3 ассиста;

Арда Гюлер («Реал ») – 28 матчей, 3 гола, 4 ассиста;

Джуд Беллингем («Реал») – 31 матч, 9 голов, 8 ассистов;

Диего Лопес Ногероль («Валенсия») – 38 матчей, 8 голов, 5 ассистов.