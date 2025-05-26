Ролан Гаррос. Александрова, В. Кудерметова, Самсонова, Коллинс, Швентек, Киз, Рыбакина, Касаткина, Таусон вышли во 2-й круг, П. Кудерметова, Осака, Гарсия выбыли
Ига Швентек победила Ребекку Шрамкову в первом круге «Ролан Гаррос».
Елена Рыбакина прошла Хулию Риеру, Екатерина Александрова – Лючию Бронцетти.
Полина Кудерметова проиграла Алене Остапенко.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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