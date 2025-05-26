Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»

Джоуи Бартон опубликовал многозначительный твит о ДТП на параде «Ливерпуля».

Ранее стало известно , что во время чемпионского парада «красных» автомобиль «столкнулся с несколькими пешеходами». Один человек был задержан.

Вскоре полиция сообщила , что подозреваемый – 53-летний белый британец.

Изначально Бартон написал твит с таким текстом: «Мысленно со всеми футбольными болельщиками, празднующими победу своей команды. Это ужасно. Все мы знаем, что это было. Когда это прекратится?»

Однако экс-футболист быстро отредактировал свой пост, убрав из него два последних предложения. Пользователи соцсети в комментариях предполагают, что это связано с этнической принадлежностью задержанного – ранее Бартон неоднократно негативно высказывался о миграционной политике Великобритании, комментируя преступления.