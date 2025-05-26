Россия возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025. Сборная отстранена с 2022 года

Сборная России по хоккею возглавит рейтинг ИИХФ после чемпионата мира-2025.

Перед началом турнира, проходившего в Швеции и Дании, Россия занимала второе место после канадцев.

Несмотря на отстранение, которое продолжается с 2022 года, россияне по итогам каждого чемпионата мира получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, так как на момент отстранения сборная занимала третье место в рейтинге.

Лидировавшая сборная Канады проиграла Дании в четвертьфинале (1:2) и опустится на четвертое место, имея в активе 3 935 баллов. У россиян 3 990 очков. Сборная США , победившая на турнире, наберет 3 985 баллов (второе место), третью позицию займут швейцарцы – 3 975 очков.

В рейтинге учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. За текущий год команда получает полную сумму очков, за прошлый год – 75%, за турниры двухлетней давности – 50%, за турниры трехлетней давности – 25%.

Начисление происходит за места на чемпионате мира и Олимпийских играх. Чемпион мира и Олимпиады получает по 1 600 баллов, серебряный призер – 1 560, бронзовый – 1 520.

В мае 2024 года президент ИИХФ Люк Тардиф заявлял, что в связи с недовольством различных национальных федераций координационный комитет предложит правила начисления очков, более адаптированные к ситуации, но об изменениях с тех пор не сообщалось.

На официальном сайте ИИХФ рейтинги сборных России и Беларуси указываются отдельно от основного списка.

Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР