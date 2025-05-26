98

Россия возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025. Сборная отстранена с 2022 года

Сборная России по хоккею возглавит рейтинг ИИХФ после чемпионата мира-2025.

Перед началом турнира, проходившего в Швеции и Дании, Россия занимала второе место после канадцев.

Несмотря на отстранение, которое продолжается с 2022 года, россияне по итогам каждого чемпионата мира получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, так как на момент отстранения сборная занимала третье место в рейтинге.

Лидировавшая сборная Канады проиграла Дании в четвертьфинале (1:2) и опустится на четвертое место, имея в активе 3 935 баллов. У россиян 3 990 очков. Сборная США, победившая на турнире, наберет 3 985 баллов (второе место), третью позицию займут швейцарцы – 3 975 очков.

В рейтинге учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. За текущий год команда получает полную сумму очков, за прошлый год – 75%, за турниры двухлетней давности – 50%, за турниры трехлетней давности – 25%.

Начисление происходит за места на чемпионате мира и Олимпийских играх. Чемпион мира и Олимпиады получает по 1 600 баллов, серебряный призер – 1 560, бронзовый – 1 520.

В мае 2024 года президент ИИХФ Люк Тардиф заявлял, что в связи с недовольством различных национальных федераций координационный комитет предложит правила начисления очков, более адаптированные к ситуации, но об изменениях с тех пор не сообщалось.

На официальном сайте ИИХФ рейтинги сборных России и Беларуси указываются отдельно от основного списка.

Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoИИХФ
logoЛюк Тардиф
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил США с победой на ЧМ: «Тем интересней будет игра Россия – США в будущем»
97сегодня, 02:18
США взяли медали на ЧМ в 21-й раз в истории. Больше лишь у Канады, Швеции, Чехии и России
16вчера, 21:36
ФХР отрицает недопуск России на ОИ-2026: «У ОКР нет уведомлений от МОК. Они не давали новых рекомендаций, вопрос будет решен позднее»
35вчера, 13:15
Главные новости
Узнаете в лицо Панарина? А Мичкова? А Тарасенко?
30 минут назадТесты и игры
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Каролину» в 4-й игре финала Востока
30сегодня, 20:55
Марнер – лучший свободный агент по мнению TSN, Беннетт – 2-й, Таварес – 3-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 19-й, Кузьменко – 31-й, Дадонов – 45-й
8сегодня, 20:39
Дмитрий Губерниев: «У нас уже целое поколение хоккеистов не играло на международном уровне – это должно вызывать большую тревогу. Отстранение сил не добавляет»
11сегодня, 20:15
Агент Черных о Панарине в 2015-м: «Пришли к руководителю СКА, говорит: «Оставайся». Потолка не было. Когда он сказал цифры, подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать»
8сегодня, 19:20
Найз хочет получить контракт на 3-5 лет с зарплатой чуть выше 7 млн долларов в год. «Торонто» ведет переговоры с форвардом
9сегодня, 18:51
Крикунов о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Европа с ума сходит, а американцы вроде бы прозрели. Тардиф ничего не решает – пешка. Как ему сказали, так он и делает»
16сегодня, 18:27
Рыбин о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Канадцы играли, а наши не играли – и мы их обошли, ерунда. Мы можем 2-3 состава собрать одинаковых»
18сегодня, 17:48
«Салават» и Ян продлят контракт. Форвард набрал 22 очка в регулярке за клуб, 8 баллов – в плей-офф («СЭ»)
9сегодня, 17:36
Андерсен сыграет в воротах «Каролины» в 4-м матче с «Флоридой». Кочетков пропустил 6 шайб в 3-й игре
12сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Браун пропустит 4-й матч серии против «Далласа». Форвард «Эдмонтона» получил травму в 3-й игре после силового приема Петровича
2сегодня, 20:51
Маршанд об ударе от Беннетта: «Я не держал обиды – мы шутим на эту тему. Приятно находиться рядом с Сэмом – он на самом деле разговорчивый и веселый»
сегодня, 20:27
1,04 млн зрителей в Швейцарии посмотрели финал ЧМ-2025 против США. Доля – 77,4%
1сегодня, 20:04
Быков о возможном недопуске России на ОИ-2026: «ИИХФ спешит. Когда не играет одна из сильнейших команд, это обедняет турнир. Россия – флагман мирового хоккея»
2сегодня, 19:51
Ламберт – один из основных претендентов на пост главного тренера «Сиэтла». Переговоры прошли хорошо
сегодня, 19:35
Дементьев о ЧМ-2025: «Очень затянутый, много проходных матчей. Спортивная составляющая ушла в былое – есть исключительно коммерческая часть»
2сегодня, 19:04
«Трактор» рассматривает варианты обмена Сафина. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф
2сегодня, 18:39
Неколенко перейдет в «Сибирь». Форвард набрал 30 очков в 68 матчах за «Ладу» в прошлом сезоне («СЭ»)
1сегодня, 18:15
Райнхарт, Миккола и Грир из-за травм не сыграют за «Флориду» против «Каролины» в 4-м матче финала Востока
6сегодня, 17:12
Бреннстрем подписал 3-летний контракт со швейцарской «Лозанной». 15-й номер драфта НХЛ-2017 провел 294 матча в лиге – он сыграл за 4 команды в этом сезоне
2сегодня, 16:48