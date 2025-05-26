КДК не сможет наказать Мостового за кричалку «##### «Спартак», #####» на матче легенд «Зенита»: «Игра не под эгидой РФС. Если будут вопросы, это комитет по этике»
КДК РФС не сможет рассмотреть нецензурный заряд Андрея Мостового про «Спартак».
Вингер «Зенита» посетил фанатскую трибуну на Winline Матче Легенд 25 мая, посвященном 100-летию санкт-петербургского клуба. В окружении болельщиков Мостовой зарядил кричалку «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####». Фанаты подхватили скандирование.
«Это матч, который проводится не под эгидой РФС. Он не попадает под юрисдикцию КДК. Если будут какие-то вопросы, то это, скорее всего, комитет по этике», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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