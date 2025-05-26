КДК не сможет наказать Мостового за кричалку «##### «Спартак», #####» на матче легенд «Зенита»: «Игра не под эгидой РФС. Если будут вопросы, это комитет по этике»

КДК РФС не сможет рассмотреть нецензурный заряд Андрея Мостового про «Спартак».

Вингер «Зенита » посетил фанатскую трибуну на Winline Матче Легенд 25 мая, посвященном 100-летию санкт-петербургского клуба. В окружении болельщиков Мостовой зарядил кричалку «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак », #####». Фанаты подхватили скандирование.

«Это матч, который проводится не под эгидой РФС. Он не попадает под юрисдикцию КДК. Если будут какие-то вопросы, то это, скорее всего, комитет по этике», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.