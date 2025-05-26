Осинькин покидает «Крылья Советов». Адиев – главный кандидат на пост тренера (Sport24)

Игорь Осинькин покидает «Крылья Советов».

Контракт главного тренера самарской команды, истекающий 30 мая, не будет продлен, сообщает Sport24.

Основным кандидатом на замену Осинькину считается Магомед Адиев , который сейчас возглавляет «Химки ». Если с ним не удастся договориться, руководить командой будет Сергей Булатов.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов » с 2020 года. По итогам минувшего сезона Мир РПЛ команда заняла 10-е место в турнирной таблице.