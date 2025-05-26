Туктамышева и Гуменник состоят в отношениях («Спорт-Экспресс»)
Фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник состоят в отношениях.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Любовную связь спортсмены пока не афишируют, однако особо и не скрываются», – говорится в материале СМИ.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. Гуменник – двукратный победитель финалов Гран-при России (2023, 2025).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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