Туктамышева и Гуменник состоят в отношениях («Спорт-Экспресс»)

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник состоят в отношениях.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Любовную связь спортсмены пока не афишируют, однако особо и не скрываются», – говорится в материале СМИ.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. Гуменник – двукратный победитель финалов Гран-при России (2023, 2025).